В Великих Луках остановят движение транспорта на два дня

Движение транспорта будет запрещено в районе Свято-Вознесенского собора в Великих Луках.



Меры будут действовать два дня, 18 и 19 января, когда православные празднуют крещение.



В это время в соборе будут раздавать святую воду.



Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на городскую администрацию, машинам нельзя будет проехать в этом районе с 7:00 и предположительно до 20:00, когда мероприятия должны завершиться.

Напомним, в этом году 18 и 19 января приходится на рабочие дни — среду и четверг.