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В Великих Луках остановят движение транспорта на два дня

Дороги заблокируют в районе главного городского собора на время раздачи крещенской воды

Движение транспорта будет запрещено в районе Свято-Вознесенского собора в Великих Луках.

Меры будут действовать два дня, 18 и 19 января, когда православные празднуют крещение.

В это время в соборе будут раздавать святую воду.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на городскую администрацию, машинам нельзя будет проехать в этом районе с 7:00 и предположительно до 20:00, когда мероприятия должны завершиться.

Напомним, в этом году 18 и 19 января приходится на рабочие дни — среду и четверг.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Великих Луках остановят движение транспорта на два дня

Дороги заблокируют в районе главного городского собора на время раздачи крещенской воды

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