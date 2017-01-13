В Великих Луках остановят движение транспорта на два дня

Дороги заблокируют в районе главного городского собора на время раздачи крещенской воды
Движение транспорта будет запрещено в районе Свято-Вознесенского собора в Великих Луках.
Меры будут действовать два дня, 18 и 19 января, когда православные празднуют крещение.
В это время в соборе будут раздавать святую воду.
Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на городскую администрацию, машинам нельзя будет проехать в этом районе с 7:00 и предположительно до 20:00, когда мероприятия должны завершиться.
Напомним, в этом году 18 и 19 января приходится на рабочие дни — среду и четверг.