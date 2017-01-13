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«Русфонд» через суд потребовал вернуть деньги на лечение Фриске

Собранные средства фонд намеревается взыскать с родственников певицы

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Благотворительный фонд «Русфонд» намерен через суд потребовать с родственников Жанны Фриске вернуть оставшиеся деньги, которые не были потрачены на лечение певицы. Как сообщается на сайте организации, фондом было выделено 25 млн рублей. Кроме того, благотворительная организация намеревается получить отчет о расходовании использованных средств. Родные певицы после ее смерти отказались предоставить документы, которые бы подтверждали направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Известно, что на лечение певицы была потрачена небольшая сумма из собранных телезрителями «Первого канала» 25 млн рублей. Какой именно суммы, «Русфонду» установить не удалось.

В организации подчеркнули, что судебное разбирательство — вынужденная мера, для того чтобы выяснить судьбу неизрасходованных пожертвований и по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей, сообщает телеканал «360». Исковое заявление «Русфонда» принял Перовский суд столицы.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

«Русфонд» через суд потребовал вернуть деньги на лечение Фриске

«Русфонд» через суд потребовал вернуть деньги на лечение ФрискеСобранные средства фонд намеревается взыскать с родственников певицы

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