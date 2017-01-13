Минфин: Россия излечилась от голландской болезни

Глава Минфина РФ Антон Силуанов уверен, что российская экономика излечилась от голландской болезни.

«Если мы посмотрим в историю, то действительно все кризисы у нас связаны с тем, что экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары. Поэтому, по сути дела, мы болели голландской болезнью», — сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что для того, чтобы найти «таблетку от голландской болезни», необходимы понятные принципы формирования бюджетной политики.

За последние годы, по словам Силуанова, существенно снизилась доля нефтегазовых доходов в бюджете. В 2014 году они составляли 9,6% ВВП, а в 2016-м — 5,8% ВВП.

В 2019 году Силуанов прогнозирует сокращение этого показателя еще на 0,4% от ВВП.

«Основной шоковый период мы прошли», — добавил министр.