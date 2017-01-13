Тамбовский вуз впервые попал в рейтинг экологичных университетов

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина занял строчку рейтинг «зеленых» мировых университетов UI Green Metric Ranking of World Universities. Это первый вуз в области, попавший в этот список.

При формировании перечня учитываются: отношение кампуса к природе, потребление энергии и воздействие на изменения климата, число опубликованных научных работ по экологической проблематике, качество подготовки выпускников.

Перечень включает 516 университетов из 75 стран мира. Среди 24 российских вузов в рейтинге ТГУ имени Г.Р. Державина оказался сразу на 15-м месте, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В 2001 году этот вуз первым в Тамбовской области начал готовить дипломированных экологов.

Державинский университет планирует продвигаться в международном рейтинге. Вуз намерен разработать многолетнюю программу «зеленого» развития, улучшить качество подготовки специалистов.