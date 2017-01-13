Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Тамбовский вуз впервые попал в рейтинг экологичных университетов

ТГУ имени Г.Р. Державина планирует закрепиться в международном списке

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина занял строчку рейтинг «зеленых» мировых университетов UI Green Metric Ranking of World Universities. Это первый вуз в области, попавший в этот список.

При формировании перечня учитываются: отношение кампуса к природе, потребление энергии и воздействие на изменения климата, число опубликованных научных работ по экологической проблематике, качество подготовки выпускников.

Перечень включает 516 университетов из 75 стран мира. Среди 24 российских вузов в рейтинге ТГУ имени Г.Р. Державина оказался сразу на 15-м месте, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В 2001 году этот вуз первым в Тамбовской области начал готовить дипломированных экологов.

Державинский университет планирует продвигаться в международном рейтинге. Вуз намерен разработать многолетнюю программу «зеленого» развития, улучшить качество подготовки специалистов.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Тамбовский вуз впервые попал в рейтинг экологичных университетов

ТГУ имени Г.Р. Державина планирует закрепиться в международном списке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке