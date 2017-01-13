Кремль не комментирует просьбу выделить деньги на жилье Генпрокуратуре

В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ о просьбе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из бюджета 27 млрд рублей на обеспечение жильем сотрудников их ведомств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию:



«Мы служебную переписку никогда не комментируем. Мы не опровергаем, не подтверждаем — это служебная переписка. В данном случае мы информируем вас о тех или иных принятых решениях. В настоящий момент я не буду это комментировать», — сказал представитель Кремля журналистам.

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Бастрыкин и Чайка просят выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

