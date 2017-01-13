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Орешкин: рост ВВП в 2017 году будет выше прогнозируемого

Ранее Минэк представил прогноз в 0,6% роста

Рост ВВП в 2017 году будет выше прогноза в 0,6%. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин на встрече с журналистами в пятницу.

«Мы считаем, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра (0,6%). Я называл оценки того, что во втором полугодии 2017 года рост превысит 2%, это означает, что уже в первом полугодии он будет выше 1%. Таким образом, мы будем выходить на значения, которые выше тех уровней, которые есть в прогнозе», — заявил Орешкин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Глава Минэка заявил, что ведомство уточнит макропрогноз во II квартале 2017 года.

Он также отметил, что РФ не планирует кардинально менять налоговую систему, изменения будут плавные. Кроме того, Орешкин добавил, что в долгосрочной перспективе не стоит ждать роста цен на нефть.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Орешкин: рост ВВП в 2017 году будет выше прогнозируемого

Ранее Минэк представил прогноз в 0,6% роста

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