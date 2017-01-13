Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Школы Челябинска будут закрыты на карантин до 18 января

В регионе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Карантин по гриппу и ОРВИ в детских образовательных учреждениях Челябинска продлен до 18 января включительно. Это связано с превышением эпидемиологического порога по уровню заболеваемости. Занятия во всех городских школах были отменены с 11 января. 

По данным ИА «Урал-пресс-информ», ограничения в Коркинском районе продлятся еще дольше - местные школы будут на карантине по 20 января. 

В настоящий момент из-за ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс в школах Магнитогорска, Миасса, Копейска, карантинные мероприятия проводятся также в Еткульском, Еманжелинском районах и Сосновском  районах.

18 января городской штаб определит, будут ли отменены ограничения. 

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Школы Челябинска будут закрыты на карантин до 18 января

В регионе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке