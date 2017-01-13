Школы Челябинска будут закрыты на карантин до 18 января

Карантин по гриппу и ОРВИ в детских образовательных учреждениях Челябинска продлен до 18 января включительно. Это связано с превышением эпидемиологического порога по уровню заболеваемости. Занятия во всех городских школах были отменены с 11 января.

По данным ИА «Урал-пресс-информ», ограничения в Коркинском районе продлятся еще дольше - местные школы будут на карантине по 20 января.

В настоящий момент из-за ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс в школах Магнитогорска, Миасса, Копейска, карантинные мероприятия проводятся также в Еткульском, Еманжелинском районах и Сосновском районах.



18 января городской штаб определит, будут ли отменены ограничения.