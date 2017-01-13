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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Курской области

Авария произошла в районе населенного пункта Быстрецы Тимского района

Два человека погибли, один человек пострадал в ДТП под Курском в результате столкновения внедорожника с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

По данным KurskCity.ru, авария произошла на 95-м км трассы «Курск — Воронеж — Борисоглебск», где водитель автомобиля Lexus RX300 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

От полученных травм погибли двое мужчин — водитель и пассажир автомобиля Lexus. Водителя «КамАЗа» госпитализировали с травмами.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Курской области

Авария произошла в районе населенного пункта Быстрецы Тимского района

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