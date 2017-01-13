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СМИ: «Газпром» подает в суд на турецких импортеров газа

Российский холдинг не устраивает цена на газ на 2017 год

«Газпром» намерен судиться с частными импортерами газа в Турции.

Причина спора — цена на газ на текущий год, которую в российском холдинге сочли завышенной.

Соответствующую информацию опубликовал сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники

Согласно информации источников, компания «Газпром экспорт» уже подготовила документы, которые, скорее всего, будут поданы в арбитраж Стокогольма.

В настоящее время компании Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji покупают у «Газпрома» примерно 10 млрд кубометров в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 млрд кубометров российский холдинг поставляет государственной компании Botas. С ней уже идет разбирательство в арбитраже, поскольку Botas настаивает на ретроактивном снижении цены, передает Лента.ру.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

СМИ: «Газпром» подает в суд на турецких импортеров газа

Российский холдинг не устраивает цена на газ на 2017 год

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