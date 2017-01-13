В Тверской области нашли гриб, вид которого науке неизвестен

Он черного цвета и напоминает обыкновенную поганку
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке гриб.
Обнаружен он был еще полтора года назад, однако исследования завершились только сейчас.
Гриб растет в еловом лесу, во мхах. В пищу употреблять его нельзя. На вид напоминает бледную поганку, только черного цвета.
Гриб был обнаружен в окрестностях деревни Крутицы в Старицком районе области.
Вид назвали Entoloma krutiсianum, в честь населенного пункта, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».
Как говорят в МГУ, находка доказывает, что, даже, казалось бы, хорошо изученные леса средней полосы России нуждаются в более глубоких исследованиях.