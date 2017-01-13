В Тверской области нашли гриб, вид которого науке неизвестен

Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке гриб.



Обнаружен он был еще полтора года назад, однако исследования завершились только сейчас.

Гриб растет в еловом лесу, во мхах. В пищу употреблять его нельзя. На вид напоминает бледную поганку, только черного цвета.

Гриб был обнаружен в окрестностях деревни Крутицы в Старицком районе области.

Вид назвали Entoloma krutiсianum, в честь населенного пункта, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Как говорят в МГУ, находка доказывает, что, даже, казалось бы, хорошо изученные леса средней полосы России нуждаются в более глубоких исследованиях.