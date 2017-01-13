Песков прокомментировал высказывания будущих министров Трампа о России

Москва будет принимать во внимание высказывания кандидатов на руководящие посты в администрации США только после их назначения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу.

«Мы достаточно исполнены терпения и главным образом будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о жестких высказываниях будущих министров в отношении России.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США заявил, что не признает прав России на полуостров. По его мнению, «силовой ответ США сдержал бы действия РФ в Крыму». Он также отметил, что США должны были предоставить Украине военную помощь. Кроме того, по его словам, США могли бы признать Крым частью России только при наличии «более широкого» соглашения, которое бы «уважало интересы Украины». Москва в ответ на это заявила, что не согласна с мнением и будет продолжать «терпеливо разъяснять свою позицию».

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис объявил на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил, что намерен разработать стратегию борьбы с Россией.

