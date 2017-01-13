В Краснодаре эвакуировали школу из-за распыления перцового баллончика

Порядка 750 человек эвакуировали сегодня из здания одной из общеобразовательных школ Краснодара. Сотрудники учебного учреждения открыли все окна для проветривания и вызвали полицию.

По данным ИА KrasnodarMedia, причиной эвакуации стала шалость 15-летнего ученика 9 класса, который состоит на учете в органах полиции. Сам подросток признался, что он принес в школу газовый баллончик, однако юноша заявил, что баллончик он не распылял. Сообщается, что никто из эвакуированных не пострадал.



В настоящее время все ученики вернулись в школу, чтобы продолжить учебный процесс. Обстоятельства инцидента изучают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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