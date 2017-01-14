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Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Впервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Москве в Центральном доме художника с конца декабря работает выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны». Экспозиция уникальная — впервые за четверть века, прошедших с момента развала СССР, столь широко показываются работы художников бывших советских республик.

Представлены лучшие вещи мастеров из Средней Азии, Закавказья, России и даже Прибалтики — всего более тысячи произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Объясняется это тем, что выставка организована Международной конфедерацией союзов художников — правопреемницей Союза художников Советского Союза, коллекция которой составляет 46 тыс. единиц хранения.

Специалисты называют многие экспонаты экспозиции настоящими шедеврами и отмечают, что за последние 25 лет не было создано ничего равного по целостности образов, уровню и качеству.

«Шедевры советского искусства. Наследие великой эпохи»

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозренияВпервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны

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