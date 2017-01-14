Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Впервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В Москве в Центральном доме художника с конца декабря работает выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны». Экспозиция уникальная — впервые за четверть века, прошедших с момента развала СССР, столь широко показываются работы художников бывших советских республик.
Представлены лучшие вещи мастеров из Средней Азии, Закавказья, России и даже Прибалтики — всего более тысячи произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Объясняется это тем, что выставка организована Международной конфедерацией союзов художников — правопреемницей Союза художников Советского Союза, коллекция которой составляет 46 тыс. единиц хранения.
Специалисты называют многие экспонаты экспозиции настоящими шедеврами и отмечают, что за последние 25 лет не было создано ничего равного по целостности образов, уровню и качеству.
«Шедевры советского искусства. Наследие великой эпохи»