Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

В Москве в Центральном доме художника с конца декабря работает выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны». Экспозиция уникальная — впервые за четверть века, прошедших с момента развала СССР, столь широко показываются работы художников бывших советских республик.

Представлены лучшие вещи мастеров из Средней Азии, Закавказья, России и даже Прибалтики — всего более тысячи произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Объясняется это тем, что выставка организована Международной конфедерацией союзов художников — правопреемницей Союза художников Советского Союза, коллекция которой составляет 46 тыс. единиц хранения.

Специалисты называют многие экспонаты экспозиции настоящими шедеврами и отмечают, что за последние 25 лет не было создано ничего равного по целостности образов, уровню и качеству.

«Шедевры советского искусства. Наследие великой эпохи»

Фотография 1 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 2 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 3 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 4 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 5 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 6 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 7 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 8 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 9 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 10 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 11 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 12 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 13 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 14 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 15 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 16 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 17 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 18 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 19 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 20 из 20:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

​​​​​​​

