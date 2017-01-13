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В Брянской области переиздана Красная книга

Это обновленное издание, которое включает новые виды растений и животных, нуждающихся в защите

В Брянской области вышло второе издание местной Красной книги.

Ее составили  сотрудники местного университета им. академика Петровского, сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU со ссылкой на областной департамент природных ресурсов и экологии.

Первое  издание было опубликовано в 2004 году.

Второе издание охватывает результаты исследований, проведенных с 2005 по 2016 год. Они проводились уже во всех районах Брянщины.

Ученые расширили список видов грибов, которые находятся на грани исчезновения. Также стало больше видов животных, нуждающихся в защите.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Брянской области переиздана Красная книга

Это обновленное издание, которое включает новые виды растений и животных, нуждающихся в защите

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