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Пес-полицейский раскрыл преступление в Рязанской области

Собака нашла наркотики, несмотря на все «ловушки», расставленные злоумышленником

Во время обыска в квартире у подозреваемого в сбыте наркотиков, пес-полицейский обнаружил припрятанный сверток с марихуаной.

Как только оперативная группа вошла в дом жителя села Борки, заподозренного в торговле запрещенными веществами, собака устремилась к сундуку, где хранилось белье.

Там пес и унюхал сверток, в котором находилось 329 гр марихуаны, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Рязанской области.

Как сказали в правоохранительных органах, судя по всему, злоумышленник рассчитывал, что среди постиранного белья невозможно будет найти наркотики из-за сильного запаха моющего средства.

Однако даже этот характерный запах не смог отбить собачий нюх.

По факту преступления заведено уголовное дело, жителю Рязанской области грозит до 10 лет заключения.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Пес-полицейский раскрыл преступление в Рязанской области

Собака нашла наркотики, несмотря на все «ловушки», расставленные злоумышленником

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