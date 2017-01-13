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В Тольятти четвертый год нет прорубей для крещенских купаний

Толщина льда на Волге не позволяет организовать массовые ныряния

Жители Тольятти смогут отметить Крещение только в городских храмах. Традиционных купаний в проруби на Волге не будет. С 2013 года из-за состояния льда в акватории власти не организуют иордани. Массовые купания представляют опасность для горожан и в этом году, передает НИА «Самара».

Церковный праздник можно отметить лишь в храмах Тольятти — крещенские службы с освящением воды будут проходить 18 и 19 января. Для обеспечения безопасности и предотвращения выхода на лед сотрудники ГИБДД перекроют доступ на набережные.

Искупаться на Крещение можно будет только в одном месте и за отдельную плату. В парке имени Сахарова проведут массовые купания в проруби на искусственном озере. Для удобства гостей в освященную купель поставят деревянные сходни. За вход на мероприятие нужно будет заплатить 100 рублей, для детей участие бесплатное.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Тольятти четвертый год нет прорубей для крещенских купаний

Толщина льда на Волге не позволяет организовать массовые ныряния

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