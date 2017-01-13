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В Тольятти пройдет конкурс «стихов на табуретке»

Обязательное условие участия — во время выступления необходимо стоять на каком-либо возвышении

Весьма необычный конкурс объявил краеведческий музей Тольятти. Как говорится в сообщении организаторов, он поможет реализовать творческие идеи и вспомнить то, на что не хватает времени.

Соревнование называется дистанционным конкурсом «стихов на табуретке», сообщает ресурс TLTGorod.ru.

Музей предлагает горожанам присылать видеозаписи декламирования различных поэтических произведений. Стихи должны быть авторства отечественных поэтов, но разных эпох.

У конкурса будет четыре тура, по временам года. Можно стать лучшим чтецом Весны, Осени, Зимы или Лета.

Допускается участие исполнителей всех возрастов, однако они в обязательном порядке во время выступления должны находиться на каком-то возвышении. Это может быть табурет, подиум или лестница.

Зимний тур конкурса начинается в эти дни и завершится 6 февраля.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Тольятти пройдет конкурс «стихов на табуретке»

Обязательное условие участия — во время выступления необходимо стоять на каком-либо возвышении

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