Под Самарой задерживали поезда

ЧП произошло на 1267 км Куйбышевской железной дороги, на перегоне Похвистнево-Бугуруслан.



Примерно в 4 часа утра там был зафиксирован излом рельса после прохождения товарняка.

Как сообщает ресурс ВолгаНьюс.рф со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру, трещина составила 1,5 см. Ее удалось обнаружить с помощью датчиков.

Дорожные службы поменяли поврежденный участок, однако аварийные работы стали причиной задержки поездов.

Всего на устранение последствий аварии ушло около полутора часов. На это время было прекращено движение шести грузовых составов.

Сейчас специальная комиссия, созданная транспортной прокуратурой, устанавливает причины излома.



Предполагается, что это произошло из-за дефекта при изготовлении рельса или из-за усталости металла. Известно, что в последний раз этот участок обновлялся в 2009 году.