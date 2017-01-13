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Главу Минсельхоза РФ пригласили в Берлин вопреки санкциям

Властям Германии пришлось пойти на дипломатические уловки, чтобы визит Александра Ткачева стал возможен

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, находящийся в санкционном списке ЕС, примет участие во встрече министров сельского хозяйства G20 в Берлине, сообщили в ведомстве.

Встреча состоится 22 января. У российского министра запланировано несколько двусторонних встреч.

Как уточняет «РИА Новости», Германия пошла на дипломатические уловки, чтобы пригласить Ткачева в обход санкций. Для того, чтобы его визит стал возможен, немецким властям пришлось приравнять данную встречу к мероприятиям под эгидой ОБСЕ.

В состав российской делегации также включены замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Они примут участие в международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя», которая будет проходить в это время в Берлине. При этом российская экспозиция на данной выставке представлена не будет.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Главу Минсельхоза РФ пригласили в Берлин вопреки санкциям

Властям Германии пришлось пойти на дипломатические уловки, чтобы визит Александра Ткачева стал возможен

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