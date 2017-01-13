В Карелии покупательница SIM-карты получила доступ к чужому счету

Полиция Петрозаводска раскрыла дело о хищении денежных средств с банковской карты местного жителя. Подозреваемой оказалась 25-летняя женщина, ранее не совершавшая никаких преступлений, передает ИА «Карелинформ».

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, потерпевший в прошлом отказался от номера, к которому были подключены услуги мобильного информирования о состоянии счета.

Затем SIM-карту с этим номером купила подозреваемая. Получив банковские сообщения, женщина начала удаленно управлять чужими финансами. В канун новогоднего праздника она переводила по 1 тыс. рублей на свой счет. Таким образом, сумма похищенных средств составила 10 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.