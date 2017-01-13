В Приангарье СК проводит проверку из-за подарков с червивыми конфетами

Следственный комитет РФ по Иркутской области проводит проверку закупок иркутских чиновников после жалоб местных жителей о червях в новогодних подарках, предназначенных для детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что жалобы о найденных червях в сладких подарках начали поступать от местных жителей еще в декабре прошлого года. Тогда червей в конфетах обнаружили трое граждан, после чего фотографии находок поступили в Роспотребнадзор. После обращения в ведомство всем заявителям вручили новые новогодние наборы.

Однако жалобы родителей малообеспеченных детей по-прежнему продолжают поступать. Одна из матерей ребенка-инвалида рассказала, что в конфетах она обнаружила не червей, а плесень, уточняет ИА IrkutskMedia.

Теперь предстоит установить, действительно ли новогодние наборы оказались некачественной продукцией и есть ли в этом вина поставщика.

Всего на бюджетные средства для детей из малообеспеченных семей было закуплено более 98 тыс. новогодних наборов.