Mercedes-Benz начнет строить завод в Подмосковье в 2018 году

Mercedes-Benz в 2018 году начнет строить завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.



«Что касается начала инвестиций, то после проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской области»,— цитирует слова министра «РИА Новости».

По его словам, выход на производство самих автомобилей займет порядка трех лет.

Мантуров отметил, что «межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла положительное решение, поэтому в ближайшее время этот формальный момент, связанный с подписанием, будет реализован».