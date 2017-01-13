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«Зенит» вошел в двадцатку клубов с самыми высокими зарплатами игроков

В рейтинге УЕФА петербургская футбольная команда занимает 17-е место

ФК «Зенит» включен в топ-20 клубов, футболисты которых зарабатывают больше всех в мире. По данным УЕФА, игроки петербургской команды получили €113 млн за сезон-2015/16. По уровню зарплат «Зенит» оказался на 17-й позиции в списке.

Первое место среди европейских клубов годов заняла «Барселона» с показателем €340 млн за тот же период, на второй строчке — «Реал», чьи футболисты получили €289 млн. Тройку лидеров замыкает клуб «Челси» с общей суммой зарплат игроков в размере €276 млн.

Как напоминает ИА «Невские Новости», в мае 2016 года «Зенит» подписал контракт с новым главным тренером Мирчей Луческу. В летнее трансферное окно петербургская команда приобрела полузащитника сборной Словакии Роберта Мака, бразильца Жулиано и защитника Ивана Новосельцева, из аренды вернулся ветеран команды Александр Кержаков.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

«Зенит» вошел в двадцатку клубов с самыми высокими зарплатами игроков

В рейтинге УЕФА петербургская футбольная команда занимает 17-е место

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