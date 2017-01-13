Импланты нового поколения впервые вживили трем пациентам на Кубани

Кубанские врачи впервые в регионе вживили импланты нового поколения трем пациентам. Серию уникальных операций с сердечным клапаном нового типа провели рентген-хирурги краевой больницы №1, сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

Медики провели три операции пациентам с тяжелым сердечным заболеванием. Состояние здоровья больных не позволяло проводить вмешательство на открытом сердце, из-за чего врачи установили импланты нового образца малоинвазивным методом.



Новый имплантат аортального клапана имеет упругий металлический каркас, который может сжиматься. В сложенном состоянии его с помощью катетера вводят через любой крупный сосуд пациента и «ведут» по аорте к сердцу. Уникальность операции заключается в том, что если импланты неверно зафиксированы, то это можно исправить, в отличие от клапанов старого образца.

Наставником краснодарских врачей выступил консультант по установке имплантов нового поколения, британский кардиохирург Ян Ковач. Серия операций прошла успешно, на замену всех трех аортальных клапанов ушло около двух с половиной часов, отмечает ИА KrasnodarMedia.

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