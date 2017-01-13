Оймякон и Долина смерти: мировые рекорды погоды

На государственном уровне систематические наблюдения за погодой начались при Петре I. В 1724-м была образована первая метеорологическая станция, а спустя год следить за изменениями начали с помощью барометра и термометра. Однако днем рождения первой службы прогноза погоды считается совершенно иная дата, и приурочена она к дебютному выпуску «Ежедневного метеорологического бюллетеня», в котором содержались сводки с 26 русских и двух зарубежных станций. Случилось это 13 января 1872-го.

С того момента техническое оснащение станций постоянно совершенствовалось: появлялись высотные карты погоды, а позже спутники и высокотехнологичные компьютеры, которые серьезно улучшили работу синоптиков. С внедрением вычислительных машин точность прогнозов ощутимо увеличилась. О тех же новогодних морозах, пришедших в Россию в этом году, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил в интервью «Известиям» еще в ноябре 2016-го.

И хотя работа синоптиков нередко становится объектом шуток, мало кто может представить свои будни без их предсказаний. В день основания первой службы погоды «Известия» вспоминают сюрпризы, которые время от времени преподносила нам природа.

Колотун

Самая низкая температура была зафиксирована в Антарктиде на станции «Восток» в июле 1983-го, и составила она -89,2 градуса. О новом рекорде заговорили в 2004-м, когда, по данным американских ученых, показатели опустились до -91.2. Однако информацию позже оспорили, заявив, что эти данные не могут быть корректны, поскольку основаны они на спутниковых данных, а не на измерениях метеостанций.

А вот самая низкая температура в населенном пункте была зафиксирована в России в республике Саха-Якутия, неподалеку от поселка Оймякон. Там в феврале 1933-го столбики термометров опустились почти до -68 градусов. По другой информации, спустя пять лет в этом же регионе был побит новый рекорд в –77.8 градусов, но эти данные остаются неофициальными.

Палящий зной

Долгое время считалось, что абсолютной максимум температуры был зафиксирован 13 сентября 1922 года в ливийской пустыне Аль-Азизия, и только спустя 90 лет сотрудники метеорологической организации, проведя заново анализ, заявили, что в измерениях были допущены ошибки.



Показатели чуть ниже были зарегистрированы почти десятью годами ранее в Северной Америке: в июле 1913-го в калифорнийской Долине смерти температура поднялась до 56,7 градусов.

Россия и Москва

Чемпионом по морозам в нашей стране является Якутия, а вот другой температурный рекорд был установлен сравнительно недавно. Произошло это в июле 2010 года в Калмыкии: тогда столбики термометров поднялись до 47 градусов. До этого пиковые значения были зарегистрированы 70 лет назад, когда температура воздуха составляла 45 градусов.

Что касается самого холодного дня в столице, то жители столкнулись с ним в январе 1940 года. По некоторым данным, на улице тогда стоял 42-градусный мороз. Еще один рекорд был побит совсем недавно. Утром 7 января температура в Москве составила -29,9 градусов – таким образом минувшее Рождество стало самым холодным с начала века.

Рекорд по максимально жаркой погоде принадлежит Калмыкии. В июле 2010-го на метеостанции Утта была зафиксирована температура 45,4 градуса. 2010 год принес аномальную жару и в столицу. Рекордно высокая температура в 38,2 градуса сопровождалась интенсивным смогом и лесным пожарами в Подмосковье.

Другие рекорды

В 1952 году в городе Силао, расположенном на острове Реюньон в Индийском океане, был установлен мировой рекорд по количеству осадков за день. За сутки выпало 1869 миллиметров осадков, это почти два метра воды. Самая тяжелая градина весом в 1 кг упала на территории Бангладеша в 1986 году, а самую большую снежинку диаметром 38 см годом позже обнаружили в американском штате Монтана.

Рекорды по самому резкому похолоданию и потеплению принадлежат США. В Южной Дакоте за две минуты температура воздуха поднялась с -20 до + 7,2 градусов, а в той же Монтане с 23 по 24 января столбики термометров опустились с +6,7 до -48,8 градусов.

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