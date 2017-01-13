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Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Турции

Еще 15 человек получили ранения

На северо-западе Турции в результате взрыва плавильного котла на заводе по переработке металлолома погиб один человек. Еще 15 рабочих получили травмы различной степени тяжести, их состояние удовлетворительное. Об этом заявил мэр города Мехмет Арслан на телеканале CNN Turk.

Инцидент произошел на заводе в турецком городе Диловасы. Сам объект расположен в городской промзоне, сообщает сайт «Комсомольской правды».

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и представители экстренных служб.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Турции

Еще 15 человек получили ранения

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