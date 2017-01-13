Против орловского спиртзавода завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства ОАО «Этанол» в Орловской области.



Речь идет о фактах невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия.

Как установила проверка, задержки зарплаты были зафиксированы в период с августа по октябрь прошлого года. В итоге задолженность составила более 1 млн рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Невыплата заработной платы».

Как напоминает ИА «Абирег», в ноябре 2015 года ФНС просила признать ЛВЗ «Этанол» банкротом. В апреле прошлого года была введена процедура наблюдения.



Однако орловское ООО «Агротехинвестцентр» в октябре погасило требования ФНС к предприятию на сумму 6,6 млн рублей.