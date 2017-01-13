В ульяновской детской больнице появилось уникальное оборудование

В Ульяновске проведена первая операция ребенку на новом оборудовании Stryker, которое используется при операциях на кости, реконструктивных костнопластических вмешательствах, а также для рассверливания костномозгового канала. Устройство стоимостью 2 млн рублей сокращает время операции и щадит организм, сообщает 1ul.ru.

Пятилетняя жительница Барышского района поступила в лор-отделение детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева в тяжелом состоянии. Ребенку поставили диагноз «мастоидит» — воспалительное поражение сосцевидного отростка височной кости инфекционного генеза. Как правило, оперативные вмешательства в таких случаях требуют не менее часа. Применив новое оборудование, медики потратили всего около 15 минут.

Решение о приобретении необходимого инструмента было принято после визита в ульяновскую клинику медицинской миссии «Лицом к будущему» под руководством президента Канадского фонда пластической и восстановительной хирургии лица университета Торонто Питера Адамсона.