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В ульяновской детской больнице появилось уникальное оборудование

Устройство Stryker позволяет сократить время операций на кости

В Ульяновске проведена первая операция ребенку на новом оборудовании Stryker, которое используется при операциях на кости, реконструктивных костнопластических вмешательствах, а также для рассверливания костномозгового канала. Устройство стоимостью 2 млн рублей сокращает время операции и щадит организм, сообщает 1ul.ru.

Пятилетняя жительница Барышского района поступила в лор-отделение детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева в тяжелом состоянии. Ребенку поставили диагноз «мастоидит» — воспалительное поражение сосцевидного отростка височной кости инфекционного генеза. Как правило, оперативные вмешательства в таких случаях требуют не менее часа. Применив новое оборудование, медики потратили всего около 15 минут.

Решение о приобретении необходимого инструмента было принято после визита в ульяновскую клинику медицинской миссии «Лицом к будущему» под руководством президента Канадского фонда пластической и восстановительной хирургии лица университета Торонто Питера Адамсона.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В ульяновской детской больнице появилось уникальное оборудование

Устройство Stryker позволяет сократить время операций на кости

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