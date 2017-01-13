В Бурятии появится выходной день по случаю буддийского праздника

В Бурятии 27 февраля объявили выходным днем по случаю буддийского праздника — Белого месяца Сагаалган. Соответствующий указ подписал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.

Данный праздник ознаменован для буддистов наступлением Нового года по лунному календарю, отмечает ИА UlanMedia.

В связи с тем что 27 февраля выпадает на понедельник, жители Бурятии смогут продлить себе небольшие новогодние каникулы.

Буддистский праздник Сагаалган считается праздником белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Сагаалган является первым из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов. В народе этот праздник стали отмечать с 1990 года.

Читайте также:

Сагаалган — без грехов и печалей