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В Бурятии появится выходной день по случаю буддийского праздника

Власти республики объявили 27 февраля нерабочим днем в связи с началом Нового года по лунному календарю

В Бурятии 27 февраля объявили выходным днем по случаю буддийского праздника — Белого месяца Сагаалган. Соответствующий указ подписал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.

Данный праздник ознаменован для буддистов наступлением Нового года по лунному календарю, отмечает ИА UlanMedia.

В связи с тем что 27 февраля выпадает на понедельник, жители Бурятии смогут продлить себе небольшие новогодние каникулы.

Буддистский праздник Сагаалган считается праздником белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Сагаалган является первым из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов. В народе этот праздник стали отмечать с 1990 года.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Бурятии появится выходной день по случаю буддийского праздника

Власти республики объявили 27 февраля нерабочим днем в связи с началом Нового года по лунному календарю

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