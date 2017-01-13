Делегация РФ не будет обращаться в ПАСЕ за подтверждением полномочий

Российская делегация не планирует обращаться в ПАСЕ за подтверждением полномочий, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом.

«Подтвердил, что в сложившихся условиях Федеральное собрание РФ не планирует обращаться в ПАСЕ за подтверждением полномочий для своей делегации», — написал Косачев в своем блоге на сайте Совфеда.

Он пояснил, что это было бы необходимо сделать в преддверии январской сессии ассамблеи в срок до 16 января.

«В то же время подтвердил готовность своих коллег, включенных в состав российской делегации в ПАСЕ, к поддержанию рабочих контактов с представителями руководства ПАСЕ и ее политических групп в рамках общих мероприятий», — отметил Косачев.



Ранее глава ПАСЕ Педро Аграмунт по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что полномочия российской делегации в ПАСЕ, скорее всего, не будут возобновлены в январе.