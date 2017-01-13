Житель Амурской области получил приговор за «проверку» работы полиции

Житель Амурской области осужден за ложное сообщение об угрозе взрыва. В Тынде 47-летний безработный мужчина, будучи нетрезвым, позвонил в полицию и сказал, что в его квартире заложена бомба. Правоохранители отреагировали на вызов, обследовали жилище, взрывных устройств обнаружили.

В отношении хозяина было возбуждено уголовное дело. На суде он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. По словам жителя Тынды, этим звонком он просто хотел проверить реакцию полицейских.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», эксперимент стоил ему судебного приговора. Мужчине назначено наказание в виде года ограничения свободы с возложением ряда обязанностей.