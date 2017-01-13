Самая красивая российская деревня просит спасти ее от туристов

Деревня в Карелии Кинерма, признанная самой красивой в России, просит защитить ее от наплыва туристов.



Ее рекреационные возможности не рассчитаны на такое количество желающих полюбоваться местными красотами.

Жители уже попросили власти разрешения иногда прикрывать дорожные указатели, количество которых увеличилось в разы после победы деревни на конкурсе.



Иначе они опасаются, что Кинерму не удастся сохранить в ее нынешнем виде, сообщает «Псковская лента новостей».

В правительстве Карелии разделяют опасения жителей деревни.

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но, действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», — цитирует «Интерфакс» главу республиканского министерства культуры Алексея Лесонена.

По его данным, к концу прошлого года по всей Карелии для автотуристов было установлено более 500 знаков, ведущих в Кинерму.

Напомним, Кинерма расположена на юге Карелии. Семь из 17 строений в ней — это памятники архитектуры.