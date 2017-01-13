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Самая красивая российская деревня просит спасти ее от туристов

Местные жители хотят, чтобы им разрешили периодически прикрывать дорожный указатель

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Тимин

Деревня в Карелии Кинерма, признанная самой красивой в России, просит защитить ее от наплыва туристов.

Ее рекреационные возможности не рассчитаны на такое количество желающих полюбоваться местными красотами.

Жители уже попросили власти разрешения иногда прикрывать дорожные указатели, количество которых увеличилось в разы после победы деревни на конкурсе.

Иначе они опасаются, что Кинерму не удастся сохранить в ее нынешнем виде, сообщает «Псковская лента новостей».

В правительстве Карелии разделяют опасения жителей деревни.

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но, действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», — цитирует «Интерфакс» главу республиканского министерства культуры Алексея Лесонена.

По его данным, к концу прошлого года по всей Карелии для автотуристов было установлено более 500 знаков, ведущих в Кинерму.

Напомним, Кинерма расположена на юге Карелии. Семь из 17 строений в ней — это памятники архитектуры.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Самая красивая российская деревня просит спасти ее от туристов

Самая красивая российская деревня просит спасти ее от туристовМестные жители хотят, чтобы им разрешили периодически прикрывать дорожный указатель

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