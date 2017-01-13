Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам в Астане

На совещании также были затронуты текущие внутрироссийские вопросы
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к предстоящим в Астане межсирийским переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал он.
Представитель Кремля также сообщил, что на совещании состоялся обмен мнениями по текущим внутрироссийским вопросам.