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Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам в Астане

На совещании также были затронуты текущие внутрироссийские вопросы

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к предстоящим в Астане межсирийским переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал он.

Представитель Кремля также сообщил, что на совещании состоялся обмен мнениями по текущим внутрироссийским вопросам.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам в Астане

На совещании также были затронуты текущие внутрироссийские вопросы

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