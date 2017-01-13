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Калининградские власти проведут рекультивацию крупной свалки

На эти цели выделены средства из федерального бюджета

Свалка в поселке Космодемьянского будет закрыта. Две трети средств на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов Калининградская область получит из федерального бюджета. Сумма субсидий составит 364 млн рублей. Средства в первую очередь должны быть направлены на ликвидацию ущерба окружающей среде от золоотвала целлюлозно-бумажного предприятия «Дарита». Как заявил врио губернатора Антон Алиханов, работы будут проведены в течение двух лет.

Объем отходов на свалке составляет порядка 37 млн кубометров в уплотненном состоянии, что превышает проектную емкость полигона почти на 25%. После рекультивации объект могут исключить из списка горячих точек ХЕЛКОМ. Сейчас полигон значится в нем как загрязнитель бассейна Балтийского моря, информирует kaliningradfirst.ru.

Соглашение о перечислении субсидий планируется заключить до марта этого года. Затем пройдут конкурсы для определения подрядчиков.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Калининградские власти проведут рекультивацию крупной свалки

На эти цели выделены средства из федерального бюджета

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