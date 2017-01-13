Команда Трампа собрала рекордные $90 млн на инаугурацию

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа собрал рекордные $90 млн пожертвований для проведения церемонии вступления в должность.

Как сообщает агентство AP, эта сумма значительно превышает ту, что удалось собрать действующему президенту Бараку Обаме в 2009 и 2013 годах ($55 млн и $43 млн, соответственно).

При этом, как рассказал главный организатор церемонии, Том Баррак (Tom Barrack), команда Трампа хочет избежать «цирковой атмосферы» во время инаугурации.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.