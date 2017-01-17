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Администрация Трампа может признать «Братьев-мусульман» террористами

Список террористических организаций Госдепа в 2017 году может пополниться старейшей исламистской группировкой

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Администрация Дональда Трампа может внести организацию «Братья-мусульмане» (деятельность организации запрещена в РФ) в список террористических. В команде избранного президента США эту идею поддерживают кандидаты на пост главы Госдепартамента Рекс Тиллерсон, главы ЦРУ Майкл Помпео и министра обороны Джеймс Мэттис. Об этом сообщил «Известиям» источник в Республиканской партии США.

Признание «Братьев-мусульман» террористической организацией поддерживает и часть республиканского истеблишмента. Сенатор Тед Круз подготовил соответствующий законопроект (имеется в распоряжении «Известий»), который был направлен в обе палаты конгресса США.

Высокопоставленный источник «Известий» в Республиканской партии заявил, что новая администрация самым серьезным образом настроена на борьбу с терроризмом и рассматривает «Братьев-мусульман» и, в частности, ее радикальное и военизированное крыло в качестве террористов.

— Планы по признанию организации «Братья-мусульмане» террористической разделяют многие представители команды избранного президента Дональда Трампа. Среди них — кандидаты в главы Госдепа, ЦРУ и Пентагона. Это говорит о самом серьезном настрое на борьбу с терроризмом, что является одним из главных пунктов предвыборной кампании [избранного] президента. Меры по борьбе с терроризмом, которые применяли демократы и Барак Обама, недостаточны. Они привели лишь к росту террористической угрозы для США и союзников. Идет обсуждение, какая формулировка может быть применена. Возможно, речь будет идти только о военном крыле организации, — сказал источник.

Кандидат на пост главы американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате затронул вопрос о борьбе Вашингтона с радикальными группировками.

«Уничтожение ИГ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия») должно стать первым шагом в ликвидации возможностей других группировок, которые нацелены на нашу страну и союзников. Это также позволит нам обращать больше внимания на других представителей радикального ислама, таких как «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — «Известия»), «Братья-мусульмане» и определенные структуры в Иране», — передает «РИА Новости» текст выступления Тиллерсона в сенате, опубликованный американскими СМИ.

Законопроектом, подготовленным влиятельным республиканским сенатором от штата Техас Тедом Крузом, предлагается включить «Братьев-мусульман» в список террористических организаций 2017 года. Между тем, по данным «Известий», часть американского силового истеблишмента считает, что США следует выстраивать отношения с этой группировкой, и выступает против инициативы. В связи с этим предложение Теда Круза может встретить сопротивление, однако последнее слово будет за Дональдом Трампом и его советниками. 

Госдеп ежегодно выпускает документ, содержащий список группировок, которые считаются в США террористическими. Пока «Братья-мусульмане» в этот список не входят. Между тем группировка признана террористической и запрещена в Египте, Сирии, Саудовской Аравии и России (решением Верховного суда с 2003 года).

Знакомый с инициативой американский политолог, ведущий эксперт центра Gulf State Analytics (Вашингтон) Теодор Карасик подтвердил «Известиям», что команда Дональда Трампа намерена внести организацию в список террористических.

— «Братья-мусульмане», без сомнения, — не только организация, которая провоцирует насилие, но и структура, которая привела к созданию «Аль-Каиды» и ИГИЛ. Во многих странах Ближнего Востока, в особенности Египте и Ливии, организация стоит за атаками на представителей властей. Помимо этого, «Братья-мусульмане» имеют представительство в странах Запада, США и Европе, что беспокоит новую администрацию Дональда Трампа. Президент Барак Обама считал, что «Братья-мусульмане» могут возглавить правительства в мусульманских странах после «арабской весны». Но эта стратегия полностью провалилась. Теперь администрация Дональда Трампа собирается признать «Братьев-мусульман» террористами, — сказал Теодор Карасик.

Страной происхождения «Братьев-мусульман» является Египет. Именно там эта организация возникла и имеет сегодня самое крупное представительство. Египетский эксперт в области национальной безопасности и международных отношений Баха эд-Дин Айад считает, что это знаковая инициатива, имеющая большое значение для стран Ближнего Востока.

— Действия США могут привести к тому, что «Братья» не смогут вернуться в политическое поле в качестве умеренной силы. Всё это происходит на фоне внутреннего кризиса, с которым столкнулось движение. Речь идет о расколе в его рядах. В декабре прошлого года было объявлено о создании нового Мактаб аль-Иршад (руководящий орган «Братьев-мусульман». — «Известия»), что стало результатом победы радикальных идей в движении над умеренными. Одновременно активизировались боевые ячейки, которые совершили с прошлого июля большое количество терактов и нападений на официальных лиц в Египте, — отметил Баха эд-Дин Айад.

По его мнению, внесение «Братьев-мусульман» в список террористических организаций может встретить сопротивление внутри самих США, поскольку отдельные силовые структуры едва ли согласятся так просто прервать свои давние связи с движением.

Организация «Братья-мусульмане» основана в 1928 году в Египте школьным учителем Хасаном аль-Банной и идеологом Сейидом Кутбом. Имеет филиалы во многих странах мира, в частности в ряде государств на Ближнем и Среднем Востоке. Со временем группировка радикализировалась и начала организацию террористических атак против представителей властей арабских стран и мирного населения. По данным СМИ, организация активно участвует в войне в Сирии против властей в Дамаске.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Администрация Трампа может признать «Братьев-мусульман» террористами

Администрация Трампа может признать «Братьев-мусульман» террористамиСписок террористических организаций Госдепа в 2017 году может пополниться старейшей исламистской группировкой

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