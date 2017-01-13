Работу светофоров в Ярославле будут регулировать сотрудники ГИБДД

Такое решение принято для оперативной реакции на загруженность городских дорог
Дорожное движение в Ярославле будут контролировать сотрудники ГИБДД при помощи переключения светофоров в режиме удаленного доступа. Такое решение приняли местные власти для оперативной реакции на загруженность городских дорог.
В прошедшие новогодние каникулы из-за пробок неоднократно возникали ситуации, когда режим работы светофоров не соответствовал транспортной нагрузке, создавая неудобства автолюбителям и пешеходам, отмечает ИА «Ярновости».
На сегодняшний день в центре автоматизированного управления дорожным движением департамента городского хозяйства администрации города работает система видеонаблюдения за городскими магистралями, исправляют возникшие неполадки диспетчеры.
Новая система мониторинга на дорогах пока функционирует в тестовом режиме. Ожидается, что внедрение данного проекта позволит сделать движение на дорогах Ярославля более безопасным.
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