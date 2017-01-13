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Работу светофоров в Ярославле будут регулировать сотрудники ГИБДД

Такое решение принято для оперативной реакции на загруженность городских дорог

Дорожное движение в Ярославле будут контролировать сотрудники ГИБДД при помощи переключения светофоров в режиме удаленного доступа. Такое решение приняли местные власти для оперативной реакции на загруженность городских дорог.

В прошедшие новогодние каникулы из-за пробок неоднократно возникали ситуации, когда режим работы светофоров не соответствовал транспортной нагрузке, создавая неудобства автолюбителям и пешеходам, отмечает ИА «Ярновости».

На сегодняшний день в центре автоматизированного управления дорожным движением департамента городского хозяйства администрации города работает система видеонаблюдения за городскими магистралями, исправляют возникшие неполадки диспетчеры.

Новая система мониторинга на дорогах пока функционирует в тестовом режиме. Ожидается, что внедрение данного проекта позволит сделать движение на дорогах Ярославля  более безопасным.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Работу светофоров в Ярославле будут регулировать сотрудники ГИБДД

Такое решение принято для оперативной реакции на загруженность городских дорог

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