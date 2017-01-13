Уфимца уволили с работы за то, что он выложил в соцсети фото с Семаком

Мужчину уволили с должности инспектора службы авиационной безопасности за то, что он 30 декабря выложил в социальные сети фотографию с Сергеем Семаком в аэропорту Уфы.



Как сообщил сам молодой человек, которого зовут Виталий Двоеглазов, на своей странице в социальной сети, 9 января начальство попросило его написать заявление по собственному желанию.

По его словам, фотография была опубликована утром 30 декабря, до официального назначения Семака наставником уфимского футбольного клуба. В этот же день СМИ республики, «учитывая информационный голод по новому тренеру», опубликовали ее у себя.



«Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл», — поинтересовался уфимец.



Напомним, Сергей Семак был официально назначен главным тренером «Уфы» в этот же день, 30 декабря.

Ранее он был помощником Лучано Спаллетти в питерском «Зените». После прихода Мирчи Луческу специалист оставался в тренерском штабе петербуржцев.



В тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло Семак вошел в 2014 году. Он сохранил свой пост в тренерском штабе с приходом Леонида Слуцкого, принимал участие в Евро-2016 в качестве тренера.



После того как Станислав Черчесов возглавил сборную России, Семак ушел с поста.



Читайте также:

Засеев: «Сейчас, с приходом Семака, мы просто хотим побеждать»



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.