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Академия футбола «Спартак» планирует открыть филиал в Череповце

Для этого в городе построят крытый манеж

Череповец посетили руководители московской академии «Спартак», чтобы обсудить условия создания филиала. В конце 2016 года городской Центр развития футбола подписал со столичными специалистами соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Cpv.ru, Череповцу предстоит выстроить практически с нуля правильно работающую модель профессионального обучения футболу.

Для открытия филиала академии «Спартак» необходимо построить крытый манеж. Инвестор уже найден, выбран участок в Индустриальном районе. Завершить работы планируется к осени 2017 года. Также череповецким тренерам нужно получить лицензию не ниже уровня «С». Специалисты пройдут обучение до декабря.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Академия футбола «Спартак» планирует открыть филиал в Череповце

Для этого в городе построят крытый манеж

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