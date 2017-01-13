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Соглашение между РФ и Украиной о достройке Хмельницкой АЭС прекращено

Документ был подписан в Киеве в июне 2010 года

Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС прекратило действовать. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

Украина в сентябре 2015 года денонсировала соглашение с РФ о постройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Решение о сотрудничестве Украины и России в строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС было принято на встрече премьер-министров двух стран 30 апреля 2010 года в Сочи. По оценке «Росатома», работы должны были обойтись в $5–6 млрд.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Соглашение между РФ и Украиной о достройке Хмельницкой АЭС прекращено

Документ был подписан в Киеве в июне 2010 года

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