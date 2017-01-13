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Boeing из США пройдет тест-драйв при низких температурах в Якутии

Воздушное судно испытают на прочность в течение трех дней

Американская корпорация Boeing проверит на прочность новое воздушное судно Boeing 737 Mах в аэропорту Якутск, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Якутска.

Лайнер крупнейшего мирового производителя авиационной и космической техники прибыл из Анкориджа (Аляска, США).

По данным ИА YakutiaMedia, летные наземные испытания нового воздушного судна в якутском аэропорту в течение трех дней проведет команда, состоящая из 40 человек инженерно-технического состава. За несколько дней до прилета американского лайнера в Якутск также велась подготовительная работа организационной группы компании из 18 специалистов.

Аэропорт Якутск бесперебойно функционирует в экстремальных климатических условиях и является уникальным полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Boeing из США пройдет тест-драйв при низких температурах в Якутии

Воздушное судно испытают на прочность в течение трех дней

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