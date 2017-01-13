Обама заявил о частичном снятии санкций с Судана

Соединенные Штаты Америки частично снимают санкции с Судана. Об этом заявил президент США Барак Обама в письме руководителям сената и палаты представителей конгресса страны.

Американский лидер отметил, что ситуация, приведшая к введению санкций, «изменилась за последние шесть месяцев благодаря позитивным действиям властей Судана». По его словам, произошло «заметное сокращение наступательной военной активности, укрепление мер по поддержанию перемирия в районах конфликта в Судане». Также Обама заявил о предпринятых шагах «по улучшению гуманитарного доступа по всей стране».

Кроме того, президент США напомнил о сотрудничестве с Суданом в борьбе с терроризмом.