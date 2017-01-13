В WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую перехватывать переписку

Уязвимость в принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp, которая позволяет читать переписку пользователей, обнаружил исследователь из Университета Беркли, сообщает Guardian.



Специалист по криптографии и интернет-безопасности Тобиас Болтер выяснил, что система сквозного шифрования (end-to-end) была внедрена в WhatsApp таким образом, чтобы оставить лазейку, с помощью которой Facebook смог бы в случае необходимости перехватить переписку пользователей.

Для этого WhatsApp самостоятельно заново генерирует ключи шифрования, после чего система сама перешифровывает и снова отправляет сообщения, которые не были отмечены как «доставленные».

Facebook был уведомлен об этой уязвимости еще весной прошлого года, однако представители компании уверили, что это не ошибка, а так было задумано.

В Facebook ранее заявляли, что «никто не может перехватывать» сообщения в WhatsApp, даже сама компания и ее сотрудники, что обеспечивает приватность для более 1 млрд пользователей.