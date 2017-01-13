Чубайс призвал не затаптывать «гаражную экономику» в России

Анатолий Чубайс, глава УК «Роснано», заявил, что «гаражная экономика» важна для венчурного инвестирования. Кроме того, он подчеркнул разницу между «гаражной экономикой» и теневой экономикой.

Чубайс пояснил, что «гаражная экономика» — положительное определение для инновационной экономики и венчурной экономики, поскольку означает только то, что «люди, которые одержимы, не имея ни денег, ни оборудования, ни помещения, начинают собирать», сообщает RNS.

Также в кулуарах Гайдаровского форума Чубайс заявил, что инновационная экономика возникает, с одной стороны, из гаража, с другой — из самозанятости.