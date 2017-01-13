Венгерская журналистка получила три года условно за подножку беженцу

Венгерская журналистка, бывший оператор телеканала N1TV Петра Лазло приговорена к трем годам лишения свободы условно. Поводом для разбирательства послужила подножка, подставленная ею бегущему с ребенком на руках беженцу.

Решение судьи обусловлено тем, что действия подсудимой нарушили общественный порядок и спровоцировали «негодование и возмущение», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Yahoo News.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года в поселке Реске и вызвал широкий общественный резонанс. Журналистку многие осуждали, в результате скандала она была уволена с работы.