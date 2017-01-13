Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД выразил беспокойство в связи с применением химоружия в Сирии

Официальный представитель ведомства напомнила, что первый инцидент был зафиксирован в 2013 году

Действующие в Сирии и Ираке террористические группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России) применяют в Сирии боевые отравляющие вещества. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ираке, рецидивы «химического» терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, «Джебхат ан-Нусры» и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что первый инцидент с применением зарина против правительственной армии Сирии и мирных жителей был зафиксирован весной 2013 года.

По ее словам, «Россия на протяжении последних лет неоднократно обращалась к мировому сообществу с призывом координировать усилия по противодействию новому феномену «химического» терроризма».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

МИД выразил беспокойство в связи с применением химоружия в Сирии

Официальный представитель ведомства напомнила, что первый инцидент был зафиксирован в 2013 году

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке