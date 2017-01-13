МИД выразил беспокойство в связи с применением химоружия в Сирии

Действующие в Сирии и Ираке террористические группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России) применяют в Сирии боевые отравляющие вещества. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ираке, рецидивы «химического» терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, «Джебхат ан-Нусры» и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что первый инцидент с применением зарина против правительственной армии Сирии и мирных жителей был зафиксирован весной 2013 года.

По ее словам, «Россия на протяжении последних лет неоднократно обращалась к мировому сообществу с призывом координировать усилия по противодействию новому феномену «химического» терроризма».