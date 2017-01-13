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Треть объема мусора в Саратовской области занимают пластиковые бутылки

За год пустой тары накапливается столько, что можно было бы заполнить футбольный стадион

Более 15 млн пластиковых бутылок было извлечено из мусора на мусороперерабатывающем заводе в Энгельсе за прошлый год. Этого количества хватило бы, чтобы заполнить футбольный стадион.

«Если эти пластиковые бутылки извлечь из мусорных контейнеров одновременно, то ими можно заполнить, например, стадион «Локомотив» вместе с трибунами, с горкой. И то не факт, что поместится. Это больше сотни тысяч кубометров», — подсчитал главный инженер филиала компании «Управление отходами» в Саратове Станислав Ковальский.

По словам специалистов, каждый житель Саратовской области в год выбрасывает более 300 кг коммунальных отходов. Примерно треть объема занимают пластиковые бутылки, которые в природе разлагаются сотни тысяч лет.

На мусороперерабатывающих заводах в Саратовской области из отходов отбирают практически 100% пластика. В рамках Года экологии в регионе планируется полностью загрузить два предприятия по переработке мусора и 18 мусороперегрузочных станций в районах. Это позволит уменьшить объем мусора, попадающего на свалки примерно на 600 тыс. т.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Треть объема мусора в Саратовской области занимают пластиковые бутылки

За год пустой тары накапливается столько, что можно было бы заполнить футбольный стадион

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