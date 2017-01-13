Более 300 млн рублей затратили на ремонт улиц в Якутии в прошлом году

Ремонт улиц и проездов к дворовым территориям в муниципальных образованиях Якутии в 2016 году обошелся более чем в 300 млн рублей. Региональный минтранс республики намерен продолжить работу по благоустройству дорог и в 2017 году. В текущем году власти намерены изменить подход к данному направлению.

«В этом году проведем конкурс для муниципальных образований, которые занимаются благоустройством. На эти цели предусмотрено порядка 130 млн рублей», — цитирует заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергея Владимирова ИА YakutiaMedia.

По его словам, контроль будет осуществляться на районном уровне, качество работ будут проверять специалисты проектно-сметной документации по контролю качества ремонтных работ.

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