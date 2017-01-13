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Пензенский театр моды выиграл европейский конкурс

Коллектив получил 800 евро на участие в следующих проектах

Пензенский Театр моды выиграл кубок в европейском конкурсе «Зимняя сказка». В Праге боролись за победу команды из Германии, Польши, Чехии, Бельгии, Грузии и Китая. Пензенцы представили три коллекции — «Басе», «Белая Индия» и «Метка Корсара». Победа далась россиянам нелегко.

«Мы были поставлены в очень тяжелые условия, как везде Россию ставят в тяжелые условия», - рассказала ИА «Пенза-Пресс» создатель и руководитель театра Ольга Букина.

Но пензенцы преодолели все трудности и привезли на родину кубок из синего богемского стекла, украшенный золотом, а также грант в размере 800 евро на участие в следующих проектах 2018 года.

В ноябре Театру моды исполняется 20 лет, сейчас готовит юбилейную программу и планирует поменять свое название на «Театр-шоу костюма».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Пензенский театр моды выиграл европейский конкурс

Коллектив получил 800 евро на участие в следующих проектах

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