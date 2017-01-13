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В Иркутске мальчик сломал обе ноги при катании с горки

Съехав с горки, ребенок попал под колеса автомобиля

Десятилетний мальчик сломал обе ноги при катании с горки в Иркутске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По информации ИА IrkutskMedia, несчастный случай произошел в тот момент, когда ребенок, скатившись по дороге, ведущей в лесной массив, попал под колеса внедорожника. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Установлено, что водитель автомобиля, под колеса которого попал ребенок, оказался трезвым.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку. Вместе с тем дорожной полицией выдано предписание эксплуатационному предприятию об устранении недостатков, которое было незамедлительно выполнено, добавили в пресс-службе. 

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Иркутске мальчик сломал обе ноги при катании с горки

Съехав с горки, ребенок попал под колеса автомобиля

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